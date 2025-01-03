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فانتازي.. النصائح النهائية للجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

11:52 م الجمعة 03 يناير 2025

فانتازي مصراوي

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كتب - يوسف محمد:

تنطلق منافسات الجولة العشرين من فانتازي الدوري الإنجليزي غدًا السبت، بمواجهة قوية تجمع بين توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعرض لكم "مصراوي" الحلقة الأسبوعية لبرنامج الفانتازي، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يفضل التفكير في الجولة الـ20، على التركيز في الفرق اللي جدولها هيبقى أسهل، منها فريق نيوكاسل اللي هيكون أمامه مواجهة أمام توتنهام، الذي يعاني من المشاكل الدفاعية بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

والاختيار الأفضل والمضمون في كل جولة هو محمد صلاح، خاصة في ظل مواجهة فريق هيلاعب ضحيته المفضلة مانشستر يونايتد، الذي يعد الضحية المفضلة لنجم الريدز.

لمشاهدة المزيد من نصائح الجولة 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي، تابع الفيديو التالي:

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز فانتازي الدوري الإنجليزي برنامج الفانتازي
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