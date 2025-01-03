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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فالنسيا اليوم، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "ميستايا"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 12 ببطولة الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجير وفيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس وجود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.