ريال مدريد يفوز على فالنسيا بثنائية ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني

أزمة كبيرة في مباراة كأس الجزائر بسبب الحكم.. ما القصة؟

متابعة - يوسف محمد:

نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في تحوزيل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، على حساب فريق فالنسيا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "ميستايا"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 12 ببطولة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 43 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة رقم 12 في المركز ال 19 بجدول الترتيب.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجير وفيرلان ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس وجود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 6: تسديدة من فالفيردي لاعب ريال مدريد يتصدى لها حارس مرمى فالنسيا.

الدقيقة 13: تسديدة قوية من ديسمتري فولكير لاعب فالنسيا، يتصدى لها تيبو كورتوا لاعب فالنسيا.

الدقيقة 15: فرصة خطيرة لريال مدريد بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور يتدى لها حارس فالنسيا.

الدقيقة 21: خطأ لصالح فالنسيا في منتصف الملعب.

الدقيقة 27: هوجو دورو يحرز الهدف الأول لصالح فالنسيا في مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 33: خطأ لصالح ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة جود بيلينجهام.

الدقيقة 37: حكم اللقاء يشهر بطكاقة صفراء لداني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 41: تسديدة من تشواميني لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجدزاء ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، بعد عرقلة المدافع لكليان مبابي داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 55: كليان مبابي يهدر ركلة الجزاء بعد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم.

الدقيقة 60: كليان مبابي يحرز هدف التعادل لريال مدريد.

الدقيقة 62: حكم المباراة، يلغي هدف مبابي بداعي التسلسل.

الدقيقة 69: بطاقة صفراء من نصيب سيرجي كانسو لاعب فالنسيا.

الدقيقة 74: سيطرة من لاعبي ريال مدريد على الكرة.

الدقيقة 79: حكم اللقاء يشهر البطاقة الحمراء لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 85: لوكا مودريتش يحرز هدف التعادل لريال مدريد.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: جود بيلينجهام يحرز الهدف الثاني لريال مدريد.

الدقيثقة 90+8: تسديدة قوية من لاعب فالنسيا تصطدم بالقائم.

الدقيقة 90+9: نهاية المباراة.