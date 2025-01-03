مصدر مُقرب من مرموش يوضح لمصراوي حقيقة توقيعه لمانشستر سيتي

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كتب ـ ضياء علي جوهر:

كشف مصدر مُقرب من النجم المصري المحترف بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش حقيقة ما يتردد عن توقيع الأخير لمانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حقيقة توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن ما يتردد بخصوص توقيع اللاعب الدولي المصري لصالح سيتي غير صحيح حتى الآن.

عرض مانشستر سيتي لضم مرموش

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع فريقه الألماني بالموسم الجاري في 24 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا ونصع 12 لزملائه خلال 1894 دقيقة لعب.

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