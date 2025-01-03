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أزمة كبيرة في مباراة كأس الجزائر بسبب الحكم.. ما القصة؟

08:32 م الجمعة 03 يناير 2025
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    حكم مباراة وفاق سطيف ومولودية العلمة في كأس الجزائر
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    ركلة جزاء تم احتسابها لوفا سطيف
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة وفاق سطيف الجزائري أمام نظيره مولودية العلمة، في منافسات دور الـ 64 ببطولة كأس الجزائر، أحداث مثيرة وجدل كبير من الناحية التحكيمية.

وقام حكم لقاء مباراة وفاق سطيف أمام نظيره مولودية العلمة، باحتساب ركلة جزاء لصالح وفاق سطيف، مما أثار غضب لاعبي فريق مولودية العلمة بشكل كبير.

وعقب نهاية الشوط الأول من المباراة، تدخل أمن الملعب لحماية الحكم خلال دخوله إلى غرف الملابس، خوفاً من الاعتداء عليه.

وحسم وفاق سطيف تأهله إلى الدور المقبل من بطولة كأس الجزائر، بعد الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل، على حساب مولودية العلمة.

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