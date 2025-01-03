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محمد صلاح يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع ليفربول

08:03 م الجمعة 03 يناير 2025
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن تطورات تجديد تعاقده رفقة الريدز خلال الفترة الماضية، خاصة في وصوله إلى آخر ستة أشهر رفقة الفريق.

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "حتى الأن الفترة الحالية، تعد الستة أشهر الأخيرة لي مع الفريق، خاصة وأنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن".

وأضاف: "نحن متباعدون كل البعد، علينا أن ننتظر فقط خلال الفترة الحالية، كل ما يدور في ذهني الآن، هو إذا كانت الستة أشهر الحالية هى الأخيرة لي، فماذا علي أن أفعل في الفترة المستقبل؟، هل تريد أن تنظر إلى الوراء وأنني قلقاً بشأن عدم تجديد العقد؟، أم القول أنني تقديم موسم رائع وهو الأمر الذي يدور في ذهني حالياً بشكل كبير".

واختتم صلاح: "إذا شعرت يوماً بعدم التركيز، أنظر إلى الوزراء وأذكر نفسي بأنني قدمت موسماً رائعاً، هذا ما أود أن أقدمه في الموسم".

وينتهي عقد النجم المصري رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وشارك محمد صلاح رفقة الريدز في الموسم الحالي 26 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدف وتقديم 17 تمريرة حاسمة.

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