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يسعى مان سيتي إلى التعاقد مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، وفقا لصحفية ذا صن سبورت.

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع عمر مرموش ولاعب أتالانتا

وكشفت الصحفية، أن مان سيتي يخطط للتعاقد مع لاعب وسط أتالانتا إيدرسون.

ويرغب بيب جوارديولا في تحين وضعية الفريق المتدهورة في الدوري الإنجليزي الممتاز بإبرام عدد من الصفقات الجيدة.

ويقع مان سيتي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوقع أن يكون عمر مرموش لاعب آيرنتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، قوة كبيرة لخط هجوم مان سيتي.

وأحرز مرموش الذي ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى آرسنال، 18 هدفا في 24 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في الدوري الألماني الممتاز.

ورفض فرانكفورت عرضا من نونتنجهام فورست بقيمة 28 مليون إسترليني في الصيف.