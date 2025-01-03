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مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع عمر مرموش ولاعب أتالانتا

07:03 م الجمعة 03 يناير 2025
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    عمر مرموش 9
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    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
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    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
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    عمر مرموش (2)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
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    عمر مرموش
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يسعى مان سيتي إلى التعاقد مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، وفقا لصحفية ذا صن سبورت.

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع عمر مرموش ولاعب أتالانتا

وكشفت الصحفية، أن مان سيتي يخطط للتعاقد مع لاعب وسط أتالانتا إيدرسون.

ويرغب بيب جوارديولا في تحين وضعية الفريق المتدهورة في الدوري الإنجليزي الممتاز بإبرام عدد من الصفقات الجيدة.

ويقع مان سيتي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوقع أن يكون عمر مرموش لاعب آيرنتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، قوة كبيرة لخط هجوم مان سيتي.

وأحرز مرموش الذي ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى آرسنال، 18 هدفا في 24 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في الدوري الألماني الممتاز.

ورفض فرانكفورت عرضا من نونتنجهام فورست بقيمة 28 مليون إسترليني في الصيف.

انتقال عمر مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي مان سيتي آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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