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"بعد فشل تسجيله".. منافسة إنجليزية لضم نجم وسط برشلونة

06:25 م الجمعة 03 يناير 2025

فريق برشلونة

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كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، وجود اهتمام من قبل فريقي مان سيتي وليفربول، بالتعاقد مع داني أولموا لاعب برشلونة، بعد فشل تسجيل اللاعب في قائمة الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

وعجزت إدارة فريق برشلونة عن تسجيل اللاعب، في قائمة الفريق خلال الموسم الحالي، بسبب سقف الرواتب في صفوف الفريق الكتالوني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، هناك رغبة من الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول، خاصة وأن اللاعب سينضم بشكل مجاني.

وكان داني أولمو انتقل إلى صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق لايبزج الألماني.

وشارك أولمو في 15 مباراة، خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات رفقة برشلونة، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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