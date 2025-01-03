كيف اختطف مارادونا نجم إنتر ميلان السابق قبل 31 عاما؟

كتبت-هند عواد:

قبل نحو 31 عاما، وبالتحديد موسم 1994-95، كان ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني كيلي جونزاليس نجم فالنسيا وإنتر ميلان السابق، إلا أنه عملية اختطاف غريبة، منعت إتمام الصفقة.

وروى الأرجنتيني كيلي جونزاليس، تفاصيل فشل الصفقة، وقال في مقابلة صحفية مع شبكة "ريليفو": "القصة مثيرة، في موسم 1994-95، كنت لاعبًا صاعدًا في نادي روزاريو سنترال، وعندما واجهنا بوكا جونيورز في بوينس، قرر المدرب الدفاع بلاعبين شباب وكنت أحدهم، وفزنا في اللقاء، وكان أسطورة الأرجنتين مارادونا يشاهد المباراة".

وأضاف: "وكان المسؤولون في إسبانيا يشاهدون المباراة وبالتحديد فالدانو من مدريد، وقال إنه يحب هذا الطفل (أنا) وأريده أن ينضم إلى ريال مدريد، وجاء الصحفيون من ماركا لمقابلتي وكنت أرتدى قميص الميرينجي، وكانت الأمور تسير وأحضر للمباراة، لكن حدث ما لم أتوقعه".

وأوضح: "مارادونا قال لفالدانو إنه يريدني في بوكا، وتدخل بالفعل وتحدث مع وكيل أعمالي، وفجأة تم حبسي في الفندق لمدة 3 أيام مع والدي، واتصل المسؤولون في ريال مدريد بعائلتي، لكنهم لم يتوصلوا إلى مكاني "كنت مختطفا"، ولم يتمكن أحد من الحضور".

وأتم تصريحاته: "استمر الوضع حتى جاء وكيل أعمالي وقال "لن تذهب إلى مدريد، لأنهم عرضوا مبلغًا من المال لم يكن ما ناقشناه"، كان كل ذلك كذب، ثم تدخل مارادونا، وتحدث إلى المديرين وذهبت إلى بوكا جونيورز".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

بديل صلاح وأفضل تشكيل.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي