"أنا دائمًا الأفضل".. محمد صلاح يتحدث عن تطلعاته المستقبلية

كتب - محمد القرش:

تحدث الجناح المصري، محمد صلاح، عن تطلعاته مع ليفربول خلال الفترة المقبلة، ومدى ثقته في نفسه حاليا.

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة "TNT Sports": "تعلمت اللغة الإسبانية قليلا، أعرف بعض الكلمات، لكن هذا لا يعني بأنني سأنتقل إلى إسبانيا أنا فقط أجاوب".

وأضاف: "في الماضي كنت مجنون بفكرة تحقيق البطولات الفردية بعد البطولات الجماعية ولكن الآن لم تعد تحفزني كثيرًا".

وواصل: "الحمدلله حققت أغلب الإنجازات الفردية الممكنة، والآن تركيزي فقط على تحقيق البريميرليج، وهذا الموسم أريد أن أحقق الدوري أكثر من الأبطال وأن أكون مساهم بقوة".

وأوضح: "يجب أن نبقى متواضعين ونعمل بقوة ولا يجب أن نحتفل مبكرًا، ونستفيد مما حدث في الماضي وفريقنا حاليًا يمتلك خبرة كبيرة".

وأردف: "كل ما أحاول أن أفعله هو تقديم أفضل نسخة من نفسي ومساعدة الفريق قدر المستطاع، وأشعر بأنني في أعلى مراحل الثقة الآن".

وعند سؤاله عن "هل أنت أفضل لاعب في العالم الآن"، أجاب: "هذا سؤال مخادع، لكن الناس تمتلك تفضيلات مختلفة، وفي عقلي أنا دائمًا الأفضل وأحاول تقديم الأفضل".

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