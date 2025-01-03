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"لاعب عظيم".. آرني سلوت يتغنى بمحمد صلاح

12:20 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

تغنى المدرب الهولندي، آرني سلوت، بمحمد صلاح بعد الأداء الذي يقدمه مع ليفربول خلال الموسم الجاري، في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "في الغالب عندما نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم نتحدث عن المهاجمين، ميسي ورونالدو تحدثنا عنهما في الماضي".

وأضاف: "وإذا نظرت فقط إلى أرقام محمد صلاح ومعدل عمله للفريق، فهو بالتأكيد لاعب عظيم".

وواصل: "من الصعب مقارنة اللاعبين، لكن إذا نظرت فقط إلى فريقي، فإن فيرجيل قدم أيضًا موسمًا رائعًا، لكنه لا يملك أرقامًا مثل محمد لأنه مدافع".

واختتم: "لذلك من الصعب الحكم على اللاعبين في مختلف الفرق، لكن الأرقام التي يمتلكها محمد في الوقت الحالي تتحدث عن نفسها".

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