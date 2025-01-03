"من الصعب".. آرني سلوت يتحدث عن تطور مستوى محمد صلاح

كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب ليفربول، آرني سلوت، عن إمكانية تطور مستوى لاعبي ليفربول خلال الفترة المقبلة، في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "لا أخطط لإراحة بعض اللاعبين، إنها مباراة كبيرة بالنسبة لي قلت ذلك من قبل، لديهم لاعبون أفضل بكثير مما يظهر في جدول الدوري".

وأضاف: "ربما يستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لروبن، لكنهم سيصعدون بالتأكيد وهم أفضل بكثير من مركزهم في جدول الدوري".

وعن تطور مستوى اللاعبين، واصل: "هناك دائمًا مجال لتحسن كل لاعب، محمد صلاح يبلغ من العمر 32 عامًا ولا يزال بإمكانه التحسن، لكن من الصعب لأنه بالفعل لديه لأفضل مستوى في العالم، ويمتلك مثل هذه الأرقام الرائعة".

وزاد: "قبل مجيئي، كنت أشاهد من مباراتنا أمام وست هام ورأيت مو يدخل بين الشوطين وهو يبدو محبطًا بعض الشيء، وكان ذلك بسبب إضاعته لبعض الفرص التي لم يعتاد عليها".

وأردف: "لا يزال بإمكان ترينت التحسن وقد رأيت بالفعل بعض التحسن هذا الموسم، لكن هؤلاء اللاعبين هم على قمة العالم وليس لديهم مجال كبير للتحسن، على الرغم من وجود بعض المساحة دائمًا".

واختتم المدرب الهولندي: "في رأيي، تقدم ترينت دفاعيًا هذا الموسم وفي بعض المباريات كان رائعًا في كل جزء من المباراة، وفي بعض الأحيان كان يتحرك قليلاً وكان بإمكانه تقديم أداء أفضل".

يُذكر أن ليفربول يلاقي نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد 5 يناير، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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