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السر في مساعد فيريرا.. هل يعود طارق حامد إلى الزمالك؟

11:45 ص الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد
  • عرض 6 صورة
    طارق حامد
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    طارق حامد
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    طارق حامد
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حقيقة عودة طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي، إلى صفوف الزمالك.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "نونو ألميدا المساعد السابق للبرتغالي فيريرا مدرب الزمالك، حاليا هو مدرب ضمك السعودي الذي يلعب ضمن صفوفه طارق حامد نجم الفريق السابق".

وأضاف: "ودرب اللاعب عندما كان في الزمالك، لهذا رفض تماما رحيله، لأنه يعلم إمكانياته وقدرته، ورفض جميع الأخبار التي قالت إن ضمك من الممكن أن يستغنى عن طارق حامد وتمسك بالإبقاء على اللاعب".

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