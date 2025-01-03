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بعد غياب 4 مباريات.. عبد المنعم يعود لقائمة فريق نيس لمواجهة ستاد رين

11:20 ص الجمعة 03 يناير 2025
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  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم
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    محمد عبد المنعم (1)
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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي القائمة النهائية لمواجهة ستاد رين في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة الفريق عودة المدافع المصري، محمد عبد المنعم، بعد الغياب عن الـ4 مواجهات السابقة بسبب الإصابة في عضلة ربلة الساق.

ومن المقرر أن تقام مباراة نيس وستاد رين اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على ملعب أليانز ريفيرا.

ويحتل فريق نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة.

قائمة نيس لمواجهة ستاد رين

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محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي موعد مباراة نيس وستاد رين ستاد رين
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