3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد اليوم

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على تشكيل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن تشكيل الأهلي سيشهد 3 تغييرات عن مواجهة إنبي الماضية، حيث يشارك محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير، وأشرف داري بدلا من ياسر إبراهيم، وحسين الشحات بدلا من محمد مجدي أفشة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري - أكرم توفيق - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

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