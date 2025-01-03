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3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد اليوم

10:45 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    أشرف داري
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    يحيى عطية الله
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    إمام عاشور من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر1
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    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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    رامي ربيعة
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    أحمد كوكا
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    مروان عطية
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    حسين الشحات يقرأ القرآن
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    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
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    بيرسي تاو
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كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على تشكيل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن تشكيل الأهلي سيشهد 3 تغييرات عن مواجهة إنبي الماضية، حيث يشارك محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير، وأشرف داري بدلا من ياسر إبراهيم، وحسين الشحات بدلا من محمد مجدي أفشة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أشرف داري - أكرم توفيق - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

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