رقم استثنائي.. تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد

كتب - محمد القرش:

يحل النادي الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتُعد هذه هي المباراة السادسة التي يلتقي بها الثنائي العربي عبر التاريخ، وتحديدا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الـ5 مواجهات السابقة فاز المارد الأحمر في 3 لقاءات، بينما حسم التعادل مباراتين.

وتلقت شباك شباب بلوزداد 8 أهداف وسجلوا هدفا واحدا خلال 5 لقاءات، ويعد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين.

وحقق المهاجم الفلسطيني رقم استثنائي، حيث أصبح الهداف التاريخي بعد أن سجل ثلاثة أهداف في فوز الأهلي على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في المباراة الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب "5 جويلية 1962".

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