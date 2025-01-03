نجم السعودية لمصراوي: البحرين الأقرب لحصد لقب خليجي 26

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث عبدالهادي حداد حارس المنتخب السعودي وأهلي جدة السابق، عن رأيه في بطولة كأس الخليج التي تحتضنها الكويت في الفترة الجارية.

وأبدى نجم منتخب السعودية في حوار خاص لمصراوي رأيه في بطولة خليجي 26 وقال: "بطولة كأس الخليج بطولة مهمة جدا لأبناء الخليج تجمعنا على المحبة والاخوة بين دول مجلس التعاون الخليجي ".

وعن رأيه في مستوي منتخب السعودية وتوديع البطولة من دور نصف النهائي: "أري أن ظهور مستوى المنتخب السعودي في البطولة بهذا الشكل، هو نتاج لقرارات اتحاد كرة القدم".

وعن توقعاته للمنتخب المرشح بحصد بطولة كأس الخليج قال: "أتوقع تتويج منتخب البحرين بكأس الخليج، فهو الأقرب للبطولة".

وكان منتخب السعودية قد ظهر بمستوى متأرجح في بطولة كأس الخليج، حيث خسر في الجولة الأولي من دور المجموعات أمام البحرين بنتيجة 3-2، وفاز في الجولة الثانية بصعوبة على اليمن بنتيجة 3-2، وفي الجولة الثالثة هزم العراق 3-1.

وبعد تأهله لدور نصف نهائي كأس الخليج خسر من منتخب عمان بنتيجة 2-1 ليودع البطولة بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.