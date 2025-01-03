جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، العديد من المباريات في كافة المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة في الدوري الاسباني بين ريال مدريد وفالينسيا.

كما تشهد مباريات اليوم الجمعة، إقامة مباراة بين النادي الأهلي أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد شباب بلوزداد.. "بي إن سبورتس 2".. 9 مساءً.

موعد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد فالنسيا.. "بي إن سبورتس 1".. 10 مساءً.

موعد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد ستاد رين.. "بي إن سبورتس 4".. 10 مساءً.

موعد مباريات كأس مصر

فاركو ضد الترسانة.. "أون تايم سبورت 1".. 2.30 عصراً.

الجونة ضد القناة.. "أون تايم سبورت 2".. 2.30 مساءً.

إنبي ضد حرس الحدود.. "أون تايم سبورت 1".. 5.30 مساءً.

طلائع الجيش ضد الأوليمبي.. "أون تايم سبورت 1".. 5.30 مساءً.

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