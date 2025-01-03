موعد مباراة نيس ورين في الدوري الفرنسي

يستعد فريق نيس الفرنسي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبدالمنعم، لخوض مهمة قوية مساء اليوم الجمعة، وذلك عندما يلتقي مع فريق رين بالجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس ورين

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيس ورين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق نيس في المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 15 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، 6 تعادلات، و3 هزائم.

في المقابل، يحتل ستاد رين المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات، تعادل في 2، وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

ويشير التاريخ إلى تفوق كبير لنيس على رين في مواجهاتهما السابقة، حيث التقيا في 20 مناسبة. فاز نيس في 11 مباراة، بينما فاز رين في 4 مباريات فقط، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل. هذا يعكس الأفضلية الكبيرة لنيس في سجل اللقاءات بين الفريقين.