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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الاسباني

03:35 ص الجمعة 03 يناير 2025

ريال مدريد

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، لخوض مباراة جديدة في الدوري الإسباني موسم 2024/25 مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب "ميستايا".

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الاسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1، مع التعليق من قبل نوفل الباشي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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