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ستوري نجوم كرة القدم.. مرض زيزو.. ذكريات دي ماريا

02:00 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    أحمد السيد زيزو
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    دي ماريا
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    شيكابالا
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    فينسيوس جونيور
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    كريم بنزيما 1
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    كريم بنزيما
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    أندرسون تاليسكا
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    حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    ليونيل ميسي
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كتب- محمد عبد الهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

شارك ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد الأطفال.

ونشر اللاعب الأرجنتيني دي ماريا صورة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بها صورته رفقة أبرز نجوم كرة القدم.

وقام محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة عمر جابر خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

وحرص النجم كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهو في تدريبات الفريق.

وقام النجم التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، بنشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام".

كما نشر أحمد السيد زيزو صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ، موضحًا فيها تعرضه لوعكة صحية.

وشارك ألنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر السعودي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له خلال خوضه التدريبات بمقر النادي.

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