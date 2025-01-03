ملف مصراوي.. وفاة مدرب بأزمة قلبية.. مهاجم الأهلي للجونة.. انتماء مرموش بمصر

كتب- نهي خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

"المحطة الخامسة".. مروان محسن يخوض تجربة جديدة في الدوري المصري

أعلن نادي الجونة تعاقده مع مهاجم الأهلي ومودرن سبورت السابق مروان محسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر.(لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل يفاوض الزمالك أحمد عبد القادر؟.. اللاعب يكشف

كشف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى قطر القطري، حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد معه، وموقفه من الانتقال إلى الغريم التقليدي للأحمر. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مدرب مصر السابق يقترب من تدريب تونس

بات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قريبًا من تولي القيادة الفنية للمنتخب التونسي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي ينهى استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأخيرة استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حازم داكل يكشف دور عمر السومة في خروج لاعبين من السجون السورية

تحدث حازم داكل الأخ غير الشقيق للاعب المنتخب السوري والشرطة السوري السابق عامر الحاج هاشم، عن تدخل اللاعب السوري عمر السومة في وقت سابق، للإفراج عن عدد من لاعبي كرة القدم السوريين الذين تم اعتقالهم في وقت سابق بسجون بشار الأسد، قبل سقوط النظام. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

15 رسالة رومانسية ترصد قصة مروان محسن وزوجته (صور)

رغم ظهور مروان محسن مهاجم الجونة الحالي والأهلي السابق وزوجته مدى الدائم في العديد من المناسبات، وتواجدهم تحت الأضواء بسبب مجالات عملهم، إلا أن قصة حب الثنائي قد تكون غير معلومة لدى متابعي كرة القدم المصرية. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كم تبلغ ثروة كريستيانو رونالدو حاليًا

كريستيانو رونالدو، واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، يُظهر تفوقًا لا يقتصر فقط على أدائه في الملاعب، بل يمتد إلى حياته الشخصية والمهنية خارجها. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)