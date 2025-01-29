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"بسبب الألعاب النارية".. تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد وبريست في دوري الأبطال (فيديو)

11:11 م الأربعاء 29 يناير 2025

تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد وبريست بسبب الألعاب

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كتب - يوسف محمد:

تأخر انطلاق مباراة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بريست الفرنسي، لمدة خمس دقائق لتنطلق في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق، بدلاً من الساعة العاشرة، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم تأخير انطلاق المباراة، بسبب إشعال الجماهير الفرنسي لألعاب نارية في ملعب المباراة، مع نزول اللاعبين مما أدى إلى حجب الرؤية، ليضطر الحكم إلى تأخير انطلاق المباراة.

ويحتاج فريق بريست لتحقيق الفوز، بهدف ضمان الصعود إلى دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك تسعى الجماهير إلى توجيه رسالة إلى اللاعبين بأهمية المباراة بشتى الطرق.

ويلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بريست الفرنسي حاليًا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، بالدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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