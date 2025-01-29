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"فوز الريال والسيتي".. نتائج مباريات الجولة الختامية ببطولة دوري أبطال أوروبا

10:32 م الأربعاء 29 يناير 2025

مانشستر سيتي يضرب وست هام برباعية

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متابعة - يوسف محمد:

اختتمت اليوم منافسات الدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت إقامة 18 مباراة في الجولة ال 18 والأخيرة، في توقيت واحد.

وشهدت مباريات دوري أبطال أرووبا اليوم، تحقيق فريق مانشستر سيتي الفوز على حساب كلوب بروج، فيما نجح فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب بريست بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقالب.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثامنة والأخيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، كالتالي:

ليفربول ضد أيندهوفن.. (2-3)

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا (3-0)

دورتموند ضد شاختار (3-1)

ليفركوزن ضد سبارتا براج (2-0)

جيرونا ضد أرسنال (1-2)

برشلونة ضد أتالانتا (2-2)

بريست ضد ريال مدريد (0-3)

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج (3-1)

يونج بويز ضد سرفينا زفيزدا (0-1)

ليل ضد فينورد (6-1)

يوفنتوس ضد بنفيكا (0-2)

أستون فيلا ضد سلتيك (4-2)

دينامو زغرب ضد ميلان (2-1)

إنتر ضد موناكو (3-0)

شتورم جراتس ضد لايبزيج (1-0)

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد (1-4)

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا (1-1)

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان (1-4)

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