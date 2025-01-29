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محدث.. نتائج مباريات الجولة الأخيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا

10:32 م الأربعاء 29 يناير 2025

مانشستر سيتي يضرب وست هام برباعية

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متابعة - يوسف محمد:

تقام حاليًا مباريات الجولة الثامنة والأخيرة، في الدور الرئيسي ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويقدم لكم موقع مصراوي، تغطية مباشرة لنتائج الـ 18 مباراة، في الجولة الختامية لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي تقام في توقيت واحد، الساعة العاشرة مساءً.

محدث نتائج مباريات الجولة الأخيرة بالدور الرئيسي لبطولة دوري أبطال أوروبا:

ليفربول ضد أيندهوفن.. (2-3)

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا (1-0)

دورتموند ضد شاختار (1-2)

ليفركوزن ضد سبارتا براج (0-0)

جيرونا ضد أرسنال (1-0)

برشلونة ضد أتالانتا (0-0)

بريست ضد ريال مدريد (0-2)

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج (2-1)

يونج بويز ضد سرفينا زفيزدا (0-0)

ليل ضد فينورد (2-1)

يوفنتوس ضد بنفيكا (0-1)

أستون فيلا ضد سلتيك (2-2)

دينامو زغرب ضد ميلان (1-0)

إنتر ضد موناكو (2-0)

شتورم جراتس ضد لايبزيج (1-0)

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد (0-4)

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا (0-1)

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان (0-3)

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دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي مباريات دوري أبطال أوروبا مان سيتي ضد كلوب بروج
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