لأول مرة ريال مدريد يشجع برشلونة الليلة بدوري الأبطال.. ما القصة ؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في واقعة تاريخية غير مسبوقة، سيدعم فريق ريال مدريد الإسباني غريمه التقليدي برشلونة خلال مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وتختتم مساء اليوم منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم 2024-2025 بإقامة 18 مباراة في توقيت موحد، مما يجعل هذه الليلة حدثًا تاريخيًا بحد ذاته.

لماذا يشجع ريال مدريد غريمه برشلونة الليلة ؟

يحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أتالانتا الذي يحتل المركز السابع، مما يعني أن فرص الفريق الملكي في التأهل إلى دور الـ16 مباشرة تظل ضئيلة، وتقتصر على الفوز مع تعثر بعض الفرق المنافسة له.

وفي المقابل، يلتقي برشلونة في ملعبه "لويس كومبانيس" الأولمبي مع أتالانتا، حيث ضمن الفريق الكتالوني تأهله إلى الدور المقبل بعد جمعه 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة، وهو ما يضمن له التواجد في دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة.

أما بالنسبة لريال مدريد، فيترقب تعثر فرق مثل أتلانتا اللذي يواجه برشلونة، وتعثر باير ليفركوزن الألماني (13 نقطة) وأستون فيلا الإنجليزي، إلى جانب فرق مثل ستاد بريست، موناكو، ليل الفرنسيين، وفينورد روتردام الهولندي، حيث يمتلك الجميع 12 نقطة، مما يزيد من تعقيد موقف الفريق الملكي.