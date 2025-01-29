نجل رونالدو يفضل نجم ريال مدريد الحالي على والده

كتب - يوسف محمد:

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن نتجه ماتيو يرى أن كليان مبابي أفضل منه، على الرغم من كون مبابي أحد المعجبين بأسطورة كرة القدم البرتغالية منذ الصغر.

وقال كريستيانو رونالدو، في تصريحات عبر قناة "لاسيكستا" الإسبانية: "ابني ماتيو يحب مبابي كثيرًا، يقول لي "مبابي افضل مني".

وأضاف: "أرد عليه والدك كان أفضل ولديه الكثير من الأهداف".

وكان كليان مبابي انتقل إلى فريق ريال مدريد الإسباني، في صيف 2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ويلعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليًا، في صفوف فريق النصر السعودي، الذي انضم إليه في يناير 2023.

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