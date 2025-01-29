يحيى خالد: "أشعر أننا مصابون بلعنة.. خسرنا ولن نموت"

كتبت-هند عواد:

علق يحيى خالد لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، على توديع الفراعنة لبطولة العالم، بعد الهزيمة من فرنسا في الثواني الأخيرة، بربع النهائي.

وقال يحيى خالد في تصريحات عبر قناة TV2 الدنماركية: "أنا محطم، لا أعرف ماذا أقول، ليس لدي كلمات، لقد لعبنا حتى النهاية لنخسر في اللحظة الأخيرة، أمر مفجع، أشعر وكأننا مصابون بلعنة".

وأضاف: "نحن نسير على الطريق الصحيح بفريق شاب، لن نموت لقد خسرنا، لكننا سنعود، حتى في مثل هذه الحالة، حين تكون الخسارة مفجعة سنعود بالتأكيد".

وخسر منتخب مصر فرنسا بنتيجة 34-33، بهدف قاتل عن طريق لوكا كاراباتيتش في آخر 3 جزء من الثانية، ليفشل في التأهل إلى المربع الذهبي، الإنجاز الذي حققه للمرة الأخيرة عام 2001.

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