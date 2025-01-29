القبض على 59 مشجعا لباريس سان جيرمان قبل مباراة شتوتجارت

كتبت-هند عواد:

كشفت تقارير صحيفة، إلقاء القبض على 59 مشجعا لباريس سان جيرمان، قبل ساعات من مباراته ضد شتوتجارت الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على 59 مشجعا للفريق الفرنسي، على أن يتم احتجازهم حتى صباح غدا الخميس لمنع أعمال الشغب.

وأضافت الصحيفة: "وصلت معلومات للشرطة حول نية المشجعين في الاشتباك مع مشجعي شتوتجارت قبل اللقاء"

موعد مباراة باريس سان جيرمان وشتوتجارت

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على شتوتجارت الألماني، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب إم إتش بي أرينا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

نظام بطولة دوري أبطال أوروبا

استحدث الاتحاد الأوروبي "يويفا" شكلا جديد للبطولة هذا الموسم، إذ يلعب 36 فريقا دوري بالدور الأول، ويتأهل أول 8 مراكز إلى دور الـ16، ومن المركز الـ9 الـ24، يخوضون مباراتين ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المركز الـ25 حتى الـ32 مسابقة دوري أبطال أوروبا، من الدور الأول، ومن المقرر أن تحدد الجولة الأخيرة، غدا الأربعاء، الفرق الـ8 المتأهلة إلى دور الـ16 مباشرة.

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