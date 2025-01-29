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حظوظ مانشستر سيتي للتأهل إلى ملحق دوري أبطال أوروبا

02:41 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
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    لاعبي مانشستر سيتي
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    مباراة مانشستر سيتي وباريس
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    خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي
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    مانشستر سيتي يضرب وست هام برباعية
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كتبت-هند عواد:

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي خطر توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور الأول، ويخوض مباراة كلوب بروج، مساء اليوم، بحثا عن الفوز الذي لا بديل له للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب من المسابقة.

وطبق الاتحاد الأوروبي، نظاما جديدا في بطولة دوري أبطال أوروبا، يعتمد على مرحلة الدوري، والتي تكون بمشاركة 36 فريقا، يتأهل أول 8 فرق بشكل مباشر إلى ثمن النهائي، وتتنافس الفرق من المركز التاسع لـ24 في دور فاصل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز 25 في الدوري، وحتى الآن يعنى أنه خارج البطولة، إلا أنه يبتعد عن شتوتجارت صاحب المركز الـ24 بفارق نقطتين.

مشوار مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وجاء مشوار مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

التعالد السلبي مع إنتر ميلام

الفوز على سلوفان براتيسلافا (4-0)

الهزيمة من سبورتنج لشبونة البرتغالي (4-1)

التعادل مع فينورد روتردام الهولندي (3-3)

الهزيمة من يوفنتوس الإيطالي (2-0)

الهزيمة من باريس سان جيرمان (4-2)

حظوظ مانشستر سيتي للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

يحتاج مانشستر سيتي للفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي على كلوب بروج، سيتمكن من التأهل إلى الملحق الإقصائي، إذ أنه يتساوى معه في عدد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، وسيتأهل في مركز بين 19 و24.

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مانشستر سيتي مانشستر سيتي وكلوب بروج دوري أبطال أوروبا
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