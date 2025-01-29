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الهلال الوجهة الأقرب.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح

01:14 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    محمد صلاح لاعب ليفربول 1
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتبت-هند عواد:

كشف تقارير صحيفة، تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "تليجراف"، أن الهلال السعودي الوجهة الأقرب لمحمد صلاح، في حال قرر الرحيل عن ليفربول، خاصة مع رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأضافت، أن محمد صلاح كان هدفا منذ فترة طويلة للدوري السعودي الممتاز، كما أنه حريصا على التوقيع معه في صفقة انتقال مجانية، بمجرد انتهاء عقده في ليفربول في نهاية الموسم، ولا توجد فرصة لرحيله عن أنفيلد قبل ذلك التاريخ.

وتوقفت المحادثات بشأن تجديد ليفربول التعاقد مع نجمه محمد صلاح، بعدما أكد صلاح، في وقت سابق، أن هذا سيكون موسمه الأخير في النادي.

وقال محمد صلاح في مناسبات عديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، إنه لم يتوصل لاتفاق حتى الآن لتمديد تعاقده مع ليفربول.

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