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بيتسو موسيماني منذ الرحيل عن الأهلي.. 4 أندية و15 هزيمة

12:11 م الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 16 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب فريق أبها
  • عرض 16 صورة
    موسيماني
  • عرض 16 صورة
    موسيماني في أول مباراة مع أهلي جدة
  • عرض 16 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أبها
  • عرض 16 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 16 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 16 صورة
    موسيماني
  • عرض 16 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 16 صورة
    موسيماني
  • عرض 16 صورة
    موسيماني
  • عرض 16 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 16 صورة
    موسيماني مدرب الأهلي
  • عرض 16 صورة
    موسيماني
  • عرض 16 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 16 صورة
    موسيماني
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كتبت-هند عواد:

فسخ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لاستقلال طهران، تعاقده مع الفريق من جانب واحد، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، وفقا لتقارير جنوب أفريقية.

وقاد موسيماني فريق استقلال طهران، في 14 مباراة فقط، ولم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات فقط، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4 مباريات.

ومنذ رحيل بيتسو موسيماني عن تدريب الأهلي يوليو 2020، خاض عدة تجارب عربية، بدأت مع أهلي جدة وانتهت بفسخ تعاقده مع استقلال طهران الإيراني.

بيتسو موسيماني مع الأهلي

تولى موسيماني تدريب الأهلي من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022، وقاد الفريق في 102 مباراة، فاز في 65 لقاء وتعادل في 26 مباراة وخسر 11 مباراة فقط، وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق، أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

ماذا قدم بيتسو موسيماني منذ الرحيل عن الأهلي

قاد بيتسو موسيماني الأهلي السعودي في 7 مباريات، بالتحديد لمدة 278 يوما (فاز في 4 وتعادل في 3)، بعدها تولى تدريب الوحدة السعودي لمدة 131 يوما (فاز في 6 مباريات وخسر 4 مباريات).

وتولى بيتسو موسيماني تدريب أبها السعودي في رحلته الثالثة التي لم تستمر سوى 171 يوما، خاض خلالها الفريق 15 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 7 مباريات.

إجمالا منذ رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي، تولى تدريب 4 أندية، قادهم في 46 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 13 مباراة، وخسر 15 مباراة.

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موسيماني الأهلي بيتسو موسيماني استقلال طهران
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