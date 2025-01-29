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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الريان القطري، في بيان رسمي، فسخ التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر بيان النادي، أن نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي توصلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي.

وأضاف: "كل التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة".

أشرف بن شرقي مع الريان القطري

وخاص أشرف بن شرقي 8 مباريات مع الريان القطري في الموسم الحالي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 2 آخرين.

أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

لعب أشرف بن شرقي مع الزمالك، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أغسطس 2022، ولعب مع الزمالك 109 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28 آخرين، وتلقى 10 بطاقات صفراوات.

وحقق أشرف بن شرقي 6 بطولاتا بقميص الزمالك، الدوري المصري مرتين، كأس مصر مرتين، كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي.