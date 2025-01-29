ماذا تحتاج الأندية الإنجليزي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا؟

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء، الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ومع توسع المسابقة واتباع شكل جديد هذا الموسم 2024/25، تنقسم المسابقة التي تضم 36 فريقا إلى ثلاثة أقسام بعد الجولة الثامنة والأخيرة من المباريات.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى تلقائيًا إلى دور الستة عشر، حيث تقام المباريات يومي 4 و5 مارس و11 و12 مارس.

وسيتعين على الفرق الستة عشر التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين التنافس في مواجهة فاصلة من مباراتين في 11 و12 فبراير و18 و19 فبراير للاحق بالثمان فرق الآخرى.

ويتواجد مانشسستر سيتي في موقف لا يحسد عليه، حيث يحتل المركز 25 في جدول ترتيب دوري الأبطال، مما يضعهم أمام خيار واحد وهو الفوز على كلوب بروج باللقاء الأخير من أجل الدخول في الأدوار الإقصائية، بين الفرق المتواجدة في المراكز من 9 حتى 24.

فرص تأهل الأندية الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

ليفربول - المتصدر

يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد سبعة انتصارات من أصل سبع مباريات، ليحلق ليفربول عالياً ويضمن التأهل إلى دور الـ16 مباشرة، إما في المركز الأول أو الثاني.

وهذا يجعل مباراتهم الأخيرة في مرحلة الدوري ضد بي إس في آيندهوفن دون أهمية، حيث سيلاقي أحد الفرق التي تحتل المركز الخامس عشر أو السادس عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر في الدوري.

وفي الوقت الحالي، يشغل هذه المراكز بايرن ميونيخ وريال مدريد ويوفنتوس وسيلتيك.

وتعني القرعة المحددة مسبقا أيضا أن ليفربول ضمن تجنب مواجهة أي فريق آخر يحتل المركز الأول أو الثاني (برشلونة حاليًا) حتى المباراة النهائية.

أرسنال - المركز الثالث

يسافر الجانرز إلى جيرونا يوم الأربعاء وهو يمتلك 16، حيث يتقدم فريق ميكيل أرتيتا بثلاث نقاط على الفرق من المركز الـ8 حتى 13 ويمتلك فارق أهداف (+12) متفوقًا بكثير على أي من الفرق الستة التي تمتلك 13 نقطة.

ويكفي أرسنال أن يتعادل من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 مباشرة، لكنهم يريدون إنهاء الدوري في مركز متقدم من أجل تفادي الفريق أصحاب المراكز المتقدمة في مرحلة خروج المغلوب.

والفوز في إسبانيا قد يضعهم فوق برشلونة لإنهاء المنافسات في المركز الثاني بجدول الترتيب، مما سيضعهم بجانب ليفربول في التصنيف وفي قائمة مواجهة أحد الفرق التي أنهت في المركز 15 أو 16 أو 17 أو 18.

وباستثناء المفاجآت الكبيرة في فارق الأهداف، فمن غير المرجح أن ينهي الفريق الموسم في مركز أقل من السابع، وهو المركز الذي يمنحه فرصة التأهل إلى دور الستة عشر، ومواجهة فريق يحتل المركز التاسع أو العاشر أو الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

وإذا ظلوا في نفس المكان الذي هم فيه حاليًا، في المركز الثالث، فإن منافسيهم المحتملين في دور الستة عشر سيكونون بريست أو بوروسيا دورتموند أو بي إس في آيندهوفن أو كلوب بروج.

ولا تزال هناك فرصة ضئيلة لتعرضهم لهزيمة ثقيلة في جيرونا، فضلاً عن العديد من النتائج الأخرى التي قد تضر بهم، الأمر الذي قد يضطرهم إلى التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

أستون فيلا - التاسع

كانت الهزيمة أمام موناكو الأسبوع الماضي بمثابة ضربة قوية لآمال أستون فيلا في التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

لكنهم ضمنوا على الأقل مكانًا في التصفيات المؤهلة إلى دور الـ16، حيث لا يمكنهم الخروج من المراكز الـ24 الأولى.

وإذا احتلوا المركزين التاسع أو العاشر، فسوف يواجهون أحد أدنى الفرق تصنيفًا، في المركز 23 أو 24، حاليًا سبورتنج وشتوتجارت.

وستصبح المهمة أكثر صعوبة كلما تراجعوا في جدول الترتيب، ومن الناحية النظرية قد يتراجعون إلى المركز الرابع والعشرين، رغم أن هذا غير مرجح إلى حد كبير.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الفوز على سيلتيك سيعطيهم فرصة جيدة للتأهل إلى دور الستة عشر مباشرة، طالما أنهم يتفوقون على نتيجة أحد الفرق الخمسة الموجودة فوقهم.

وهذا يعني أنهم ينهون الدوري في مكان ما بين المركز الرابع والثامن، مما قد يؤدي إلى مواجهة دور الستة عشر ضد بريست أو بوروسيا دورتموند أو آيندهوفن أو كلوب بروج.

مانشستر سيتي - المركز 25

الوضع بالنسبة لمانشستر سيتي بسيط، حيث يجب عليه الفوز على كلوب بروج يوم الأربعاء للبقاء في المنافسة.

ويحتل فريق بيب جوارديولا حاليا المركز الخامس والعشرين، بفارق نقطتين عن مراكز الأدوار الإقصائية، ولا يمكنه الوصول إلى دور الستة عشر تلقائيا.

رياضيا، أعلى مركز يمكنهم إنهاء الموسم فيه هو المركز التاسع عشر، وهو ما قد يؤدي إلى مباراة فاصلة ضد صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر، وهو حاليا بريست أو دورتموند.

وفي حال التعادل أو الخسارة يوم الأربعاء أمام كلوب بروج، يعني توديع العملاق الإنجليزي منافسات دوري أبطال أوروبا.