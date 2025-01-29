جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات النارية في الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تقام 18 مباراة في توقيت واحد.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره كلوب بروج من أجل الفوز فقط لضمان التأهل، بينما يلاقي برشلونة منافسه أتلانتا.

جدول مباريات اليوم الأربعاء

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بريست ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

شتورم جراتس ضد لابيزيج - 10:00 مساء - بي إن سبورت اكسترا 8

جيرونا ضد أرسنال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 9

أستون فيلا ضد سيلتيك - 10:00 مساء - بي إن سبورت انجليش 2

سبورتنج لشبونة ضد بولونيا - 10:00 مساء - بي إن سبورت اكسترا 6

يانج بويز ضد النجم الأحمر - 10:00 مساء - بي إن سبورت اكسترا 7

ليل ضد فاينورد - 10:00 مساء - بي إن سبورت اكسترا 5

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

أيندهوفن ضد ليفربول - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

يوفنتوس ضد بنفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

دينامو زغرب ضد إي سي ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1

ريد بول سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت اكسترا 4

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

إنتر ميلان ضد موناكو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 8

بوروسيا دورتموند ضد شاختار دونيتسك - 10:00 مساء - بي أن سبورت اكسترا 2

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج - 10:00 مساء - بي أن سبورت اكسترا 3

برشلونة ضد أتلانتا - 10:00 مساء - بي أن سبورت 4

موعد مباريات دوري يلو السعودي

الجندل ضد نيوم - 2.50 عصرا - السعودية الرياضية

النجمة ضد الزلفي 2.50 عصرا - السعودية الرياضية

جدة ضد الطائي - 5.50 مساء - السعودية الرياضية