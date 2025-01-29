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حكاية قصة شعر كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل في 2014

08:30 ص الأربعاء 29 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    تسريحة شعر كريستيانو رونالدو بسبب طفل مصاب بالسرطان
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    تسريحة شعر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2014....
  • عرض 6 صورة
    تسريحة شعر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2014..
  • عرض 6 صورة
    تسريحة شعر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2014
  • عرض 6 صورة
    تسريحة شعر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2014_
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كتبت-هند عواد:

اعتاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الظهور بتسريحات شعر مختلفة، بداية مسيرته في كرة القدم عام 1995 ضمن صفوف شباب نادي أندورينها البرتغالي.

ومن ضمن تسريحات الشعر التي ظهر بها كريستيانو رونالدو، تسريحة "الزيج زاج"، التي ظهر بها في كأس العالم 2014، وبالتحديد في مباراة البرتغال وأمريكا والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأثارت تسريحة شعر كريستيانو رونالدو آنذاك، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت صحيفة "ديلي ميل"، سببها.

وذكرت الصحيفة وقتها، أن كريستيانو رونالدو قام بهذه التسريحة تضامنا مع الندوب التي تسببت فيها عملية جراحية في مخ طفل صغير مصاب بالسرطان،.

وأضافت، أن كريستيانو رونالدو كان تحمل نفقات العملية الجراحية التي أجراها الطفل المصاب بالسرطان والتي تجاوزت تكلفتها 50 ألف جنيه إسترليني.

ماذا فعل كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2014؟

وارتبطت تسريحة شعر رونالدو بكأس العالم 2014، لكن البطولة التي كانت مقامة في البرازيل، لم تكن من نصيب رونالدو ورفاقه، إذ فاز بها منتخب ألمانيا بعد الفوز على الأرجنتين، بهدف نظيف في النهائي.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2014، من دور المجموعات، بعدما خسر من ألمانيا بنتيجة 4-0، ثم تعادل مع أمريكا 2-2، وفاز في الجولة الأخيرة على غانا بنتيجة 2-1.

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حكاية قصة شعر كريستيانو رونالدو قصة شعر كريستيانو رونالدو في 2014 النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسريحة الزيج زاج
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