استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول وآيندهوفن

"وقف الديك بأيديك واعمل اللي عليك".. من هو خالد خيري معلق مباريات اليد؟

كتبت-هند عواد:

استبعد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق ومجموعة من اللاعبين، من مباراة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها مساء اليوم، بغرض إراحتهم.

وأعلن ليفربول قائمته المكونة من 21 لاعبا لخوض مباراة الهولندي آيندهوفن، وشهدت هذه القائمة غياب محمد صلاح.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه، إن أرني سلوت اختار قائمة من اللاعبين الشباب والبدلاء رفقة مجموعة من الأساسيين، لضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

غيابات ليفربول ضد آيندهوفن

يغيب عن قائمة ليفربول التي تواجه آيندهوفن، كل من محمد صلاح، أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.

ويتصدر ليفربول ترتيب مرحلة الدوري بـ21 نقطة، من 7 مباريات حقق فيهم العلامة الكاملة.

نظام دوري أبطال أوروبا

استحدث الاتحاد الأوروبي "يويفا" شكلا جديد للبطولة هذا الموسم، إذ يلعب 36 فريقا دوري بالدور الأول، ويتأهل أول 8 مراكز إلى دور الـ16، ومن المركز الـ9 الـ24، يخوضون مباراتين ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المركز الـ25 حتى الـ32 مسابقة دوري أبطال أوروبا، من الدور الأول، ومن المقرر أن تحدد الجولة الأخيرة، غدا الأربعاء، الفرق الـ8 المتأهلة إلى دور الـ16 مباشرة.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، تقام قرعة يوم 31 يناير لتحديد المتنافسين من المراكز الـ9 لـ24، وتكون مواجهاتهم كالآتي:

المركز 9 و10 يواجه المركز 23 و24

المركز 11 و12 يواجه المركز 21 و 22

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