كتبت-هند عواد:

"وقف الديك بأيديك واعمل اللي عليك.. روح وطموح..كلام مسموح".. هكذا علق خالد خيري على مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا، في ربع نهائي بطولة العالم، المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات خالد خيري التي تميز بها، في جميع مباريات كرة اليد، سواء للمنتخب الوطني أو مباريات الأهلي والزمالك، فهو صاحب لقب "الأبيض الذهبي الأحمر الناري" لأسطورة نادي الزمالك أحمد الأحمر.

ويتميز خالد خيري بتعليقاته المميزة، التي تلقى رواجا بين المشجعين والمستمعين لمباريات كرة اليد، ومن أشهر تعليقاته: "ولاد مصر إن شاء الله معانا النصر" و "يتصدى الطيار باقتدار" و "حلويين حلويين يا شباب المصريين".

من هو خالد خيري؟

حصل خالد خيري على شهادة ليسانس آداب يوناني لاتيني وكان يرغب في الالتحاق بكلية الإعلام، وكان حلمه أن يصبح مقدم برامج، وبدأ خالد خيري مسيرته كحارس مرمى لكرة القدم، لكنه تعرض للإصابة بكسر في الكاحل، تسببت في عدم استمرار مسيرته بكرة القدم، عام 1984، لتبدأ مسيرته في كرة اليد، حسبما قال في تصريحات عبر قناة "تين".

واتجه خالد خيري بعدها للعب كرة اليد، واعتزل في سن 30 عاما، لأن لوائح الاتحاد المصري آنذاك كان تمنع مواصلة اللعب بعد هذا السن، واتجه بعدها إلى التدريب، وبالتحديد في نادي الزهور.

وتولى خيري تدريب العديد من الأندية، مثل الزهور والشمس والمقاولون العرب، ثم قرر أن يتجه إلى مجال التعليق على مباريات كرة اليد، وأصبح من أبرز المعلقين في مصر.

أشهر تعليقات خالد خيري

وتميز خالد خيري معلق مباريات كرة اليد بقدرته التعبيرية والسجع بين العبارات التي تخرج أثناء التعليق على المباريات، مثل "سند يسجل عن عمد" الخاصة باللاعب محمد سند، "نار نار منتخبنا جبار"، "بنحبك بجد يا كرة اليد"، "اللي يشوط يشوط عندنا الأخطبوط".

منتخب مصر يخسر من فرنسا ويودع بطولة العالم

ودع المنتخب المصري لكرة اليد منافسات بطولة العالم بعد خسارته المثيرة من نظيره الفرنسي بنتيجة "34-33"، في مباراة حماسية ضمن الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي بعدما احتلوا وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط، وجاءت نتائج مباريات الدور الرئيسي على النحو التالي:

الخسارة أمام أيسلندا (27-24) في الجولة الأولى.

الفوز على سلوفينيا (26-25) في الجولة الثانية.

الفوز على الرأس الأخضر (31-24) في الجولة الثالثة.

هذا التأهل إلى ربع النهائي يُعد الرابع على التوالي والثامن في تاريخ المنتخب المصري، الذي حقق أبرز إنجازاته في نسخة 2001 بالحصول على المركز الرابع.

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