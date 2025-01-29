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محمد شريف ينافس محرز على أفضل هدف بالدوري السعودي

12:01 ص الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد شريف
  • عرض 6 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج
  • عرض 6 صورة
    اللاعب محمد شريف
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    محمد شريف يسجل في فوز الخليج على العروبة بثلاثية
  • عرض 6 صورة
    محمد شريف (1)
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كتب - محمد عبد السلام:

شهد الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي الممتاز "روشن" عدد من المواجهات النارية والنتائج غير المتوقعة.

وبدأت الجولة السابعة عشر من دوري روشن يوم الأربعاء 22 يناير وانتهت يوم الاثنين 27 يناير، حيث اختتم الأسبوع الـ17 بخسارة الهلال أمام القادسية.

وشاهدنا في الجولة السابعة عشر العديد من الأهداف الرائعة، بينهم هدف المحترف المصري محمد شريف مع الخليج في مرمى الأخدود.

وفي هذا الأسبوع يتنافس ثلاثي بينهم مصري على أفضل هدف في الأسبوع 17، جاءوا كالتالي:

محمد شريف - الخليج - في مباراة الأخدود

رياض محرز - الأهلي - في مباراة الرياض

جورج نكودو - ضمك - في مباراة الاتحاد

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محمد شريف الخليج الدوري السعودي أفضل هدف في الدوري السعودي
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