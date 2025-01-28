لعنة الزمالك تطارده.. أرون بوبيندزا يثير الجدل من جديد

كتبت-هند عواد:

أثار المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخارست الروماني، جدلا واسعا من جديد، وهذا بعدما أعلن الزمالك وصول بطاقته الدولية وتوقيعه اتفاقية تعاقد بين الطرفين، قبل أن يفاجئ اللاعب الجميع وينتقل إلى ناديه الحالي.

وانتشر مقطع فيديو لأرون بوبيندزا، يتحدث فيه بشكل مثير للجدل عن منتخب الجابون بعد قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، وقال في مقطع الفيديو: "لا تعتمدوا علي أمام كوت ديفوار، سوف يسحقوننا".

أرون بوبيندزا يرد على الفيديو المثير للجدل

ورد أرون بوبيندزا، على مقطع الفيديو المتداول، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "هذا الفيديو قديم، كان بعد قرعة تصفيات كأس العالم.. قمت بتوضيح الموقف لمدربي وزملائي في المنتخب الجابوني، ولكن البعض يريد إلحاق الضرر بي، بينما أنا في دبي حاليًا لحسم مستقبلي مع رابيد".

أرون بوبيندزا خارج ناديه

وذكرت صحيفة "digisport" الرومانية، أن علاقة بوبيندزا برابيد بوخارست انتهت، نتيجة أزماته المتكررة، قرر النادي بيعه إلى الدوري الصيني مقابل 800 ألف يورو، بعد 4 أشهر فقط من انضمامه.

وكان اللاعب دخل في خلاف مع إداري الفريق الروماني، ليقرر الأخير استبعاده من معسكر دبي، وعادت بعثة الافريق إلى رومانيا، فيما بقي اللاعب في الإمارات لمواصلة مفاوضات رحيله.

ويبدو أن لعنة الزمالك تطارد أرون بوبيندزا، إذ أنه منذ إعلان الأبيض اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحفظ حقوق النادي وشكوى اللاعب، عاد أرون لافتعال الأزمات التي اشتهر بها طوال مسيرته، ولم يخض مع النادي سوى 11 مباراة رسمية فقط.

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