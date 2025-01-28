قصة 18 مباراة في نفس التوقيت لأول مرة في التاريخ

كتبت-هند عواد:

تشهد الجولة الأخيرة من الدور الأول ببطولة دوري أبطال أوروبا، حدثا تاريخيا للمرة الأولى في المسابقة، وذلك بإقامة 18 مباراة في توقيت واحد، غدا الأربعاء 29 يناير 2025.

حدث تاريخي في دوري أبطال أوروبا

تعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تشهد إقامة 18 مباراة في نفس التوقيت، ولا يتوقف الأمر على هذه المسابقة، إذ أنه لم يحدث في أي بطولة واحدة عبر التاريخ.

نظام دوري أبطال أوروبا

وجاء هذا الحدث، بعدما استحدث الاتحاد الأوروبي "يويفا" شكلا جديد للبطولة هذا الموسم، إذ يلعب 36 فريقا دوري بالدور الأول، ويتأهل أول 8 مراكز إلى دور الـ16، ومن المركز الـ9 الـ24، يخوضون مباراتين ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16.

وتودع الفرق من المركز الـ25 حتى الـ32 مسابقة دوري أبطال أوروبا، من الدور الأول، ومن المقرر أن تحدد الجولة الأخيرة، غدا الأربعاء، الفرق الـ8 المتأهلة إلى دور الـ16 مباشرة.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، تقام قرعة يوم 31 يناير لتحديد المتنافسين من المراكز الـ9 لـ24، وتكون مواجهاتهم كالآتي:

المركز 9 و10 يواجه المركز 23 و24

المركز 11 و12 يواجه المركز 21 و 22

مواعيد 18 مباراة في الجولة الأخيرة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا

جاءت مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

أستون فيلا - سلتيك

برشلونة - أتالانتا

ليفركوزن - سبارتا براج

دورتموند - شاختار

بريست - ريال مدريد

بايرن ميونخ - سلوفان براتيسلافا

ريد بول سالزبورج - أتلتيكو مدريد

جيرونا - آرسنال

إنتر ميلان - موناكو

يوفنتوس - بنفيكا

ليل - فينورد

مانشستر سيتي - كلوب بروج

آيندهوفن - ليفربول

سبورتنج لشبونة - بولونيا

شتوتجارت - سان جيرمان

شتورم جراتس - لايبزيج

دينامو زغرب - ميلان

يونج بويز - النجم الأحمر