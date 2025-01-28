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3 أجزاء من الثانية تطيح بمنتخب مصر خارج بطولة العالم لكرة اليد

09:13 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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    توقيت هدف فوز فرنسا على مصر لكرة اليد
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    كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد (1)
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    مصر ضد فرنسا (5)
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    مصر ضد فرنسا (4)
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    مصر ضد فرنسا (3)
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    مصر ضد فرنسا (1)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (4)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (1)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (6)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (5)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (3)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (2)
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    لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (10)
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    منتخب مصر لكرة اليد
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    منتخب مصر لكرة اليد
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متابعة - محمد القرش:

خسر منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 34-33 اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال، حيث جاء هدف فوز الديوك في 29.59.7.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا على نظيره مصر بنتيجة 18-14 في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا بكرواتيا.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

وتواجد فراعنة اليد في ربع النهائي، للمرة الرابع على التوالي والثامن في عبر التاريخ.

وبهذه النتيجة، يواجه منتخب فرنسا نظيره كرواتيا الذي تغلب على المجر بنتيجة 31-30.

قائمة منتخب مصر لمواجهة فرنسا لكرة اليد

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) - محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي).

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) - عبد الرحمن فيصل (الأهلي) - أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) - سيف الدرع (ليموج الفرنسي) - سيف هاني فوكس (الأهلي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) - محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك).

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) - أحمد عادل (الأهلي) - ياسر سيف (الأهلي).

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