3 أجزاء من الثانية تطيح بمنتخب مصر خارج بطولة العالم لكرة اليد
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متابعة - محمد القرش:
خسر منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 34-33 اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال، حيث جاء هدف فوز الديوك في 29.59.7.
وقد انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا على نظيره مصر بنتيجة 18-14 في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا بكرواتيا.
وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.
وتواجد فراعنة اليد في ربع النهائي، للمرة الرابع على التوالي والثامن في عبر التاريخ.
وبهذه النتيجة، يواجه منتخب فرنسا نظيره كرواتيا الذي تغلب على المجر بنتيجة 31-30.
قائمة منتخب مصر لمواجهة فرنسا لكرة اليد
حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) - محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).
جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي).
ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) - عبد الرحمن فيصل (الأهلي) - أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي).
صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) - سيف الدرع (ليموج الفرنسي) - سيف هاني فوكس (الأهلي).
ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) - محسن رمضان (الأهلي).
جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك).
الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) - أحمد عادل (الأهلي) - ياسر سيف (الأهلي).
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