قصة 18 مباراة في نفس التوقيت لأول مرة في التاريخ

متابعة - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر منافسه فرنسا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

ويتواجد فراعنة اليد في ربع النهائي، للمرة الرابع على التوالي والثامن في عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

بث مباشر مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

قائمة منتخب مصر لمواجهة فرنسا لكرة اليد

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) - محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي).

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) - عبد الرحمن فيصل (الأهلي) - أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) - سيف الدرع (ليموج الفرنسي) - سيف هاني فوكس (الأهلي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) - محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك).

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) - أحمد عادل (الأهلي) - ياسر سيف (الأهلي).