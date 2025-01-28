موعد مباراة منتخب مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره فرنسا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال، المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب أرينا زغرب، حيث يقود المباراة طاقم تحكيم مقدوني.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

ويعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم، حيث كانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

قائمة منتخب مصر لمواجهة فرنسا لكرة اليد

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) - محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي).

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) - عبد الرحمن فيصل (الأهلي) - أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) - سيف الدرع (ليموج الفرنسي) - سيف هاني فوكس (الأهلي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) - محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك).

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) - أحمد عادل (الأهلي) - ياسر سيف (الأهلي).

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