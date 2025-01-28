الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة أليو ديانج

كتب - محمد القرش:

جدد نادي الأهلي خطاباته إلى نادي الخلود السعودي، مطالب الأخير بسداد المستحقات المالية الخاصة باستعارة اللاعب أليو ديانج، التي كان من المفترض أن يقوم النادي السعودي بسدادها في موعد أقصاه 15 سبتمبر الماضي.

وحرص مجلس المارد الأحمر على عدم التصعيد خلال الفترة الماضية انطلاقا من العلاقات الطيبة بين الناديين الشقيقين، فضلا عن العلاقة المتميزة التي تربط النادي الأهلي مع كل أشقائه من الأندية السعودية.

وأرسل النادي منذ إعارة ديانج عدة خطابات في هذا الإطار بتاريخ 10، و 2024/10/28 لنادي الخلود و 2024/12/2 إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبتاريخ 2025/1/12 إلى رابطة دوري للمحترفين ولجنة الاستقطابات للرد على مراسلات الأهلي وسداد المبلغ المستحق تجنبا للدخول في آية نزاعات قضائية، وهو ما لا يتمناه النادي، حيث ينتظر الأهلي رد نادي الخلود الشقيق وقيامه بسداد المبلغ.

يذكر أن الخطاب الوحيد الوارد من النادي السعودي إلى النادي الأهلي كان بتاريخ 25 سبتمبر الماضي يعتذر فيه عن تأخير سداد المبلغ المستحق.

اقرأ أيضًا:

"استمرار المستوى المتدني".. بيان عاجل من الزمالك بشأن الأخطاء التحكيمية

هل يحق لعمر مرموش المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع السيتي؟