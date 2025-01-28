هل يحق لعمر مرموش المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع السيتي؟

يلاقي نادي مانشستر سيتي نظيره كلوب بروج غدا الأربعاء، في الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتساءل عدد من جماهير كرة القدم العربية وتحديدا المصرية حول إمكانية مشاركة المهاجم المصري، عمر مرموش، في مباراة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا يحق للاعب صاحب الـ25 عاما المشاركة في مباراة كلوب بروج المقرر لها غدا بالجولة الثامنة.

وتمنع اللوائح تواجد مرموش بسبب مشاركته مع فريقه السابق، آينتراخت فرانكفورت، في منافسات بطولة الدوري الأوروبي بموسم 2024/25.

وفقًا للمادة 32، يحق للاعب بديل لم يتم إشراكه في المباريات أن يلعب مع نادٍ آخر ينافس في دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، أو دوري المؤتمر الأوروبي خلال نفس الموسم، بشرط أن يتم تسجيل هذا اللاعب لدى إدارة يويفا.

وفي نفس الماردة، يحق لكل نادٍ إضافة 3 لاعبين فقط، مع تحديد تاريخ 6 فبراير 2025 كموعد نهائي لفترة القيد التي تسبق الأدوار الإقصائية.

ولذلك يحق لعمر مرموش المشاركة وفقا للناحية القانونية، في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حال نجح مانشستر سيتي في التأهل إلى دور الـ16.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي ضمن الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

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