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عرض مالي ضخم منتظر من أندية الدوري السعودي لضم فينيسيوس

05:16 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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    فينيسيوس مع دوري أبطال أوروبا 202324 (2)
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف تقرير عن تمسك الأندية السعودية بالتعاقد مع النجم البرازيلي بصفوف ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن أندية الدوري السعودي ستسعى لتجديد المفاوضات مع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية ذاتها إلى أن الراتب الذي سيُقدم للنجم البرازيلي سيصل إلى مليار يورو صافيًا من الضرائب على مدار خمس سنوات بمعنى حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

يذكر أن عقد ريال مدريد مع النجم البرازيلي مستمر حتى صيف 2027.

وشارك اللاعب بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري بـ 26 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 10.

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