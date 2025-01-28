زينيت الروسي يخسر مباراتين في يوم واحد.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد يوم أمس الإثنين خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي مباراتين في اليوم ذاته.

فريق زينيت سانت بطرسبرج يخوض خلال الفترة الجارية معسكرًا بدولة قطر؛ استعدادًا للنصف الثاني من الموسم 2024-2025؛ حيث خاض مباراتين وديتين يوم أمس.

المباراة الأولى كانت ضد دينامو موسكو الروسي، وبدأت في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت موسكو، وانتهت بخسارة زينيت أمام دينامو موسكو 1-3.

وسجل أهداف دينامو موسكو كل من الأوروجوياني نيكولاس ماريشال بيريز (الدقيقة 58)، الروسي دانييل فومين (الدقيقة 70)، وياروسلاف جلاديشييف (الدقيقة 86)، بينما سجل هدف زينيت الوحيد ألكسندر سوبولييف.

والمباراة الثانية، كانت ضد نواه الأرميني بعد 6 ساعات ونصف من المباراة الأولى، على نفس الملعب وخسر زينيت أمام نواه الأرميني 1-2.

تقدم نواه بهدفين سجلهما البرتغالي جونكالو جريطوريو من ركلة جزاء في الدقيقة 30، والبرازيلي ماتياس أياس في الدقيقة 40، ثم قلص الفارق ألكسندر ياروخين لزينيت في الدقيقة 75.

ترتيب فريق زينيت بالدوري الروسي

ويحتل فريق زينيت المركز الثاني بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري الروسي برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن كراسنودار المتصدر.

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