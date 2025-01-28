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نيمار يوجه رسالة عاطفية للهلال والسعودية بعد إنهاء التعاقد

02:45 م الثلاثاء 28 يناير 2025
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    نيمار - 108 مليون دولار (80 مليون على أرض الملعب، 28 مليون خارج الملعب)
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    نيمار (الهلال) - 80 مليون دولار
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    البرزيلي نيمار مع الهلال
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    نيمار لاعب الهلال السعودي
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    نيمار لاعب الهلال
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    نيمار مع الهلال
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    نيمار وابنته
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    نيمار
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجه النجم البرازيلي نيمار جونيور رسالة عاطفية لجماهير الهلال والسعودية، وذلك بعد إعلان إنهاء تعاقده بالتراضي مع فريقه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان الهلال قد أعلن أمس الإثنين، توصله لاتفاق مع النجم البرازيلي لإنهاء التعاقد، وذلك بعد إصابته المتكررة وطلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعدم قيده في قائمة الفريق.

وكتب نيمار على حسابه في إنستجرام "إلى الجميع في الهلال، وإلى المشجعين.. شكرًا لكم لقد بذلت قصارى جهدي للعب، وكنت أتمنى الاستمتاع بأوقات أفضل داخل الملعب".

وأضاف "إلى السعودية، شكراً لكم على وجودكم كبيت جديد لي وخوض تجارب جديدة أصبحت أعرف الآن السعودية الحقيقية ولدي أصدقاء مدى الحياة".

وتابع لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: "كنت أشعر دائماً بحبكم وشغفكم باللعبة، سأتابع رحلتكم المقبلة نحو كأس العالم 2034، مستقبلكم سيكون مذهلاً، فهناك أشياء مذهلة تحدث، وسأدعمكم دائما".

أرقام نيمار مع الهلال

وخاض نيمار مع الهلال السعودي 7 مباريات فقط منذ انضمامه في صيف 2023، حيث سجل هدف وحيد وصنع 3 تمرثرات حاسمة.

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