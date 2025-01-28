لاعبو الدوري الإنجليزي في خطر والشرطة تتدخل.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في حادثة أثارت القلق في أوساط كرة القدم الإنجليزية، تم تسريب أرقام هواتف العديد من النجوم الكبار في الدوري الإنجليزي، مما فتح المجال أمام محتالين لاستغلال هذه البيانات في عمليات احتيال.

وتعرض اللاعبون لعدة محاولات احتيالية عبر اتصالات وهمية وتسلل إلى مجموعات التواصل الخاصة بهم، هذا التسريب ألقى بظلاله على الأندية واللاعبين، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيقات مكثفة للكشف عن المسؤولين عن هذا الفعل.

قصة تسريب بيانات لاعبين بالدوري الإنجليزي

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت الشرطة بفتح تحقيق موسع للكشف عن هوية المتورطين في هذا التسريب، الذي استهدف لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى.

وحسب التقرير، استغل المحتالون هذه الأرقام لعدة محاولات احتيالية، حيث اتصل شخص مجهول بأحد اللاعبين متنكرًا في دور مسؤول الاتصال بالنادي، وعرض عليه مساعدته في إيجاد مسكن.

وفي حالة أخرى، انتحل مجهول شخصية أحد زملاء اللاعب الجديد في الفريق وطلب منه تصوير مقطع فيديو يبرز مهاراته.

من بين الأساليب الأخرى التي تم استخدامها كانت محاولات الوصول إلى مجموعات "واتساب" الخاصة باللاعبين في الأندية، حيث يتظاهر المحتال بأنه أحد أعضاء الفريق.

في بعض الحالات، كان المحتال يرسل رسالة للاعب يدعي فيها أنه فقد هاتفه، ويطلب منه إعادة إضافته إلى دردشة المجموعة باستخدام رقم هاتفه "الجديد".

ورغم الجهود المبذولة من الشرطة للقبض على المتورطين، لا يزال من غير المعروف كيف تم تسريب هذه الأرقام، ويُعتقد أن الحوادث الأولى وقعت في بداية الموسم الحالي، وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد هوية المسؤولين عن هذه الانتهاكات.



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